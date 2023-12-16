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ВСУ уничтожили еще почти тысячу оккупантов и 14 танков врага

ВСУ уничтожили еще почти тысячу оккупантов и 14 танков врага
Фото: Facebook

За сутки добавилось 930 уничтоженных российских солдат, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава – около 344 820 (+930) человек,
  • танков ‒ 5 720 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10 667 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 8 100 (+1) ед,
  • РСЗО – 920 ед,
  • средства ПВО – 605 ед,
  • самолетов – 324 ед,
  • вертолетов – 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 238 (+12),
  • крылатые ракеты ‒ 1 609 (+1),
  • корабли /катера ‒ 22 ед,
  • подлодки — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10 710 (+11) ед,
  • специальная техника ‒ 1 190 (+1)

Данные уточняются.

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