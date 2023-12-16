ВСУ уничтожили еще почти тысячу оккупантов и 14 танков врага
За сутки добавилось 930 уничтоженных российских солдат, сообщает Деловая столица.
Об этом информируют в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава – около 344 820 (+930) человек,
- танков ‒ 5 720 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10 667 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 8 100 (+1) ед,
- РСЗО – 920 ед,
- средства ПВО – 605 ед,
- самолетов – 324 ед,
- вертолетов – 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 238 (+12),
- крылатые ракеты ‒ 1 609 (+1),
- корабли /катера ‒ 22 ед,
- подлодки — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10 710 (+11) ед,
- специальная техника ‒ 1 190 (+1)
Данные уточняются.