ЗСУ знищили ще майже тисячу окупантів та 14 танків ворога
За добу додалося 930 знищених російських солдатів, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформують в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 344 820 (+930) осіб,
- танків ‒ 5 720 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10 667 (+13) од,
- артилерійських систем – 8 100 (+1) од,
- РСЗВ – 920 од,
- засоби ППО ‒ 605 од,
- літаків – 324 од,
- гелікоптерів – 324 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 238 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1 609 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 710 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 1 190 (+1)
Дані уточнюються.