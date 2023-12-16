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ЗСУ знищили ще майже тисячу окупантів та 14 танків ворога

ЗСУ знищили ще майже тисячу окупантів та 14 танків ворога
Фото: Facebook

За добу додалося 930 знищених російських солдатів, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 344 820 (+930) осіб,
  • танків ‒ 5 720 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10 667 (+13) од,
  • артилерійських систем – 8 100 (+1) од,
  • РСЗВ – 920 од,
  • засоби ППО ‒ 605 од,
  • літаків – 324 од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 238 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1 609 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 710 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1 190 (+1)

Дані уточнюються.

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