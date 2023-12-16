Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк опять снизил учетную ставку

В четверг 14 декабря состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку НБУ с 16 до 15% годовых с 15 декабря 2023 года. Ставка 16% действовала с 27 октября 2023 года.

Это уже четвертое подряд снижение учетной ставки с 27 июля 2023 года.

На 1% понизились также и другие ставки: ставка по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ – с 20 до 19%, а ставка по кредитам рефинансирования для коммерческих банков – с 22 до 21% годовых.

2. Банки не торопятся менять процентные ставки по депозитам

В ожидании решения НБУ по учетной ставке банки на уходящей неделе не проявляли активность в изменении процентных ставок. На незначительное снижение решились лишь два банка.

Агропросперис Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 16,50 до 16% годовых;

на 6 месяцев – с 16,75 до 16,25% годовых;

на 9 месяцев – с 17 до 16,50% годовых;

на 12 месяцев – с 17,25 до 16,75% годовых.

Радабанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 19 до 18,75% годовых.

Остальные банки сохранили процентные ставки на прежнем уровне.

3. Банки продолжают менять тарифы по картам и депозитам

С 14 декабря Unex Bank установил новые дневные и месячные лимиты на расчеты и переводы по криптокарте «Unex Weld», а именно:

- снятие наличных в банкоматах и магазинах через POS-терминалы:

в сутки – эквивалент 540$ по курсу НБУ (было 15 000 грн);

в месяц – 34 000 грн (было – 60 000 грн); на год – без ограничений (было – 300 000 грн);

- оплата товаров и услуг через POS-терминалы и в сети Интернет: в сутки – эквивалент 1100$ по курсу НБУ (было – 1000$);

в месяц – без ограничений (было – 1 500 000 грн); количество оплат в сутки – без ограничений (было – 40);

- P2P-переводы с карты на карты других банков:

в сутки – 20 000 грн (было – 5000 грн);

в месяц – 34 000 грн (было – без ограничений);

количество переводов в сутки – без ограничений (было – 10).

Также Unex Bank с 10 января 2024 года отменил комиссию при покупке долларов и евро на трехмесячный депозит Unex Максимум.

Укргазбанк снизил процентную ставку, которая начисляется на остаток собственных средств по картам «ЭКО-кошелек» и «PRO Запас»(на минимальный месячный остаток) до 5%.

4. ПУМБ открыл возможность покупки польских злотых и британских фунтов через мобильное приложение

ПУМБ с 5 декабря 2023 года предлагает своим клиентам возможность покупки польских злотых и британских фунтов стерлингов в мобильном приложении «ПУМБ Online». Теперь в приложении можно купить и продать 4 валюты: доллары США, евро, британские фунты стерлингов и польские злотые.

На данные операции действует установленное НБУ ограничение – эквивалент 50 000 гривен в месяц.

5. Акция от Izibank и Украинской железной дороги (УЖД)

С 11 до 31 декабря 2023 года при покупке железнодорожных билетов на сайте УЖД и оплате картой Izibank будет начисляться кешбэк в размере 5%. Кешбэк начисляется:

- только на первые две оплаты картой;

- только при оплате через терминалы Таскомбанка;

- не более 200 грн.

Чтобы приобрести билет с кешбэком, необходимо после нажатия кнопки «Оплатить» выбрать из перечня банков Таскомбанк, после чего ввести реквизиты карты Izibank.