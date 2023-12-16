Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.
Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.
1. Национальный банк опять снизил учетную ставку
В четверг 14 декабря состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку НБУ с 16 до 15% годовых с 15 декабря 2023 года. Ставка 16% действовала с 27 октября 2023 года.
Это уже четвертое подряд снижение учетной ставки с 27 июля 2023 года.
На 1% понизились также и другие ставки: ставка по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ – с 20 до 19%, а ставка по кредитам рефинансирования для коммерческих банков – с 22 до 21% годовых.
2. Банки не торопятся менять процентные ставки по депозитам
В ожидании решения НБУ по учетной ставке банки на уходящей неделе не проявляли активность в изменении процентных ставок. На незначительное снижение решились лишь два банка.
Агропросперис Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:
на 3 месяца – с 16,50 до 16% годовых;
на 6 месяцев – с 16,75 до 16,25% годовых;
на 9 месяцев – с 17 до 16,50% годовых;
на 12 месяцев – с 17,25 до 16,75% годовых.
Радабанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 19 до 18,75% годовых.
Остальные банки сохранили процентные ставки на прежнем уровне.
3. Банки продолжают менять тарифы по картам и депозитам
С 14 декабря Unex Bank установил новые дневные и месячные лимиты на расчеты и переводы по криптокарте «Unex Weld», а именно:
- снятие наличных в банкоматах и магазинах через POS-терминалы:
в сутки – эквивалент 540$ по курсу НБУ (было 15 000 грн);
в месяц – 34 000 грн (было – 60 000 грн); на год – без ограничений (было – 300 000 грн);
- оплата товаров и услуг через POS-терминалы и в сети Интернет: в сутки – эквивалент 1100$ по курсу НБУ (было – 1000$);
в месяц – без ограничений (было – 1 500 000 грн); количество оплат в сутки – без ограничений (было – 40);
- P2P-переводы с карты на карты других банков:
в сутки – 20 000 грн (было – 5000 грн);
в месяц – 34 000 грн (было – без ограничений);
количество переводов в сутки – без ограничений (было – 10).
Также Unex Bank с 10 января 2024 года отменил комиссию при покупке долларов и евро на трехмесячный депозит Unex Максимум.
Укргазбанк снизил процентную ставку, которая начисляется на остаток собственных средств по картам «ЭКО-кошелек» и «PRO Запас»(на минимальный месячный остаток) до 5%.
4. ПУМБ открыл возможность покупки польских злотых и британских фунтов через мобильное приложение
ПУМБ с 5 декабря 2023 года предлагает своим клиентам возможность покупки польских злотых и британских фунтов стерлингов в мобильном приложении «ПУМБ Online». Теперь в приложении можно купить и продать 4 валюты: доллары США, евро, британские фунты стерлингов и польские злотые.
На данные операции действует установленное НБУ ограничение – эквивалент 50 000 гривен в месяц.
5. Акция от Izibank и Украинской железной дороги (УЖД)
С 11 до 31 декабря 2023 года при покупке железнодорожных билетов на сайте УЖД и оплате картой Izibank будет начисляться кешбэк в размере 5%. Кешбэк начисляется:
- только на первые две оплаты картой;
- только при оплате через терминалы Таскомбанка;
- не более 200 грн.
Чтобы приобрести билет с кешбэком, необходимо после нажатия кнопки «Оплатить» выбрать из перечня банков Таскомбанк, после чего ввести реквизиты карты Izibank.