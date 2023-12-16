Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк знову знизив облікову ставку

У четвер 14 грудня відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення зменшити облікову ставку НБУ з 16 до 15% річних з 15 грудня 2023 року. Ставка 16% діяла з 27 жовтня 2023 року.

Це вже четверте поспіль зниження облікової ставки з 27 липня 2023 року.

На 1% знизилися також інші ставки: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ – з 20 до 19%, а ставка за кредитами рефінансування для комерційних банків – з 22 до 21% річних.

2. Банки не поспішають змінювати відсоткові ставки за депозитами

В очікуванні рішення НБУ за обліковою ставкою банки минулого тижня не проявляли активності у зміні відсоткових ставок. На незначне зниження зважилися лише два банки.

Агропросперіс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – з 16,50 до 16% річних;

на 6 місяців – з 16,75 до 16,25% річних;

на 9 місяців – із 17 до 16,50% річних;

на 12 місяців - з 17,25 до 16,75% річних.

Радабанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 19 до 18,75% річних.

Інші банки зберегли відсоткові ставки на колишньому рівні.

3. Банки продовжують змінювати тарифи за картками та депозитами

З 14 грудня Unex Bank встановив нові денні та місячні ліміти на розрахунки та перекази по криптокарті «Unex Weld», а саме:

- зняття готівки в банкоматах та магазинах через POS-термінали:

за добу – еквівалент 540$ за курсом НБУ (було 15 000 грн);

на місяць – 34 000 грн. (було – 60 000 грн.); на рік – без обмежень (було – 300 000 грн.);

- оплата товарів та послуг через POS-термінали та в мережі Інтернет: за добу – еквівалент 1100$ за курсом НБУ (було – 1000$);

на місяць – без обмежень (було – 1500000 грн); кількість оплат за добу – без обмежень (було – 40);

- P2P-переклади з картки на карти інших банків:

за добу – 20 000 грн (було – 5000 грн);

на місяць – 34 000 грн (було – без обмежень);

кількість переказів на добу – без обмежень (було – 10).

Також Unex Bank з 10 січня 2024 року скасував комісію при купівлі доларів та євро на тримісячний депозит Unex Максимум.

Укргазбанк знизив процентну ставку, яка нараховується на залишок власних коштів за картками «ЕКО-гаманець» та «PRO Запас» (на мінімальний місячний залишок) до 5%.

4. ПУМБ відкрив можливість купівлі польських злотих та британських фунтів через мобільний додаток

ПУМБ з 5 грудня 2023 року пропонує своїм клієнтам можливість купівлі польських злотих та британських фунтів стерлінгів у мобільному додатку «ПУМБ Online». Тепер у додатку можна купити та продати 4 валюти: долари США, євро, британські фунти стерлінгів та польські злоті.

На ці операції діє встановлене НБУ обмеження – еквівалент 50 000 гривень на місяць.

5. Акція від Izibank та Української залізниці (УЗ)

З 11 до 31 грудня 2023 року при купівлі залізничних квитків на сайті УЖД та оплаті карткою Izibank нараховуватиметься кешбек у розмірі 5%. Кешбек нараховується:

- Тільки перші дві оплати карткою;

- лише за оплати через термінали Таскомбанка;

– не більше 200 грн.

Щоб придбати квиток із кешбеком, необхідно після натискання кнопки «Сплатити» вибрати з переліку банків Таскомбанк, після чого ввести реквізити картки Izibank.