Киевские власти демонтировали еще один памятник: подробности

В субботу 16 декабря бригада специалистов КП "Киевблагоустройство" демонтировали памятник героическому экипажу бронепоезда "Таращанец", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Департамент территориального контроля Киева.

Памятник был открыт в 1974 году и расположен в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Дарницком районе столицы.

В дальнейшем монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских.

Справка: Памятник должны были демонтировать еще в 2016 году, однако он имел охранный статус Минкульта.

Этот статус сняли во исполнение закона о деколонизации в 2023 году.