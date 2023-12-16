Київська влада демонтувала ще один пам'ятник: подробиці

У суботу 16 грудня бригада фахівців КП "Київблагоустрій" демонтували памʼятник героїчному екіпажу бронепоїзда "Таращанець", повідомляє Українська правда.

Про повiдомив Департамент територіального контролю Києва.



Пам'ятник був відкритий у 1974 та розташований в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Дарницькому районі столиці.

Надалі монумент зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.

Довідково: Пам'ятник мали демонтувати ще у 2016 році, однак він мав охоронний статус Мінкульту.

Цей статус зняли на виконання закону про деколонізацію у 2023 році.