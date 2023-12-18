"Киевстар" восстановил доступ к услугам SMS
По состоянию на 11 утра, 18 декабря, "Киевстар" возобновил доступ к услугам SMS. Об этом заявила представитель компании Ирина Леличенко, сообщает Экономическая правда.
"Статус работы сети Киевстара по состоянию на 11.00, 18 декабря 2023 года. Компания возобновила доступ к услугам SMS, в том числе - в международном роуминге", - отметила она.
По словам Леличенко, начато восстановление доступа к услугам M2M для бизнес-клиентов.
"Технические работы происходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности. Компания привлекла весь имеющийся персонал, в т.ч. из других регионов и областей, для как можно более быстрого восстановления работы услуги", - подчеркнула представитель "Киевстар".
Информирование о 100% работоспособности сервисов, компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий.
В некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве, все еще возникают локальные сложности с доступностью "Домашнего Интернета".