"Киевстар" восстановил доступ к услугам SMS

По состоянию на 11 утра, 18 декабря, "Киевстар" возобновил доступ к услугам SMS.﻿ Об этом заявила представитель компании Ирина Леличенко, сообщает Экономическая правда.

"Статус работы сети Киевстара по состоянию на 11.00, 18 декабря 2023 года. Компания возобновила доступ к услугам SMS, в том числе - в международном роуминге" , - отметила она.

По словам Леличенко, начато восстановление доступа к услугам M2M для бизнес-клиентов.

"Технические работы происходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности. Компания привлекла весь имеющийся персонал, в т.ч. из других регионов и областей, для как можно более быстрого восстановления работы услуги" , - подчеркнула представитель "Киевстар".

Информирование о 100% работоспособности сервисов, компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий.

В некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве, все еще возникают локальные сложности с доступностью "Домашнего Интернета".