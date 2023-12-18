Станом на 11 ранку, 18 грудня, "Київстар" відновив доступ до послуг SMS.﻿ Про це заявила представниця компанії Ірина Леліченко, повідомляє Економічна правда.

"Статус роботи мережі Київстару станом на 11.00, 18 грудня 2023 року. Компанія відновила доступ до послуг SMS, в тому числі – в міжнародному роумінгу" , - зазначила вона.

За словами Леліченко, розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів.

"Технічні роботи відбуваються поступово, із дотриманням усіх вимог безпеки. Компанія залучила весь наявний персонал, в т.ч. з інших регіонів та областей, для якомога швидшого відновлення роботи послуги" , - наголосила представниця "Київстар".

Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.

У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступністю "Домашнього Інтернету".