В Иране не работают почти 70% заправок из-за предполагаемой хакерской атаки

Почти 70% автозаправочных станций Ирана вышли из строя из-за возможной кибератаки, сообщает Экономическая правда.

По сообщениям иранской стороны, причиной нарушения работы на АЗС стала "проблема с программным обеспечением".

При этом, связанная с Израилем хакерская группа под названием "Gonjeshke Darande" заявила о кибератаке и взяла на себя ответственность.

Группа утверждает, что получила доступ к платежным системам пострадавших АЗС, а также к центральному серверу и системе управления каждой станцией.

Во втором заявлении, опубликованном "Gonjeshke Darande", сказано, что эта кибератака не затронула экстренные службы Ирана.

"Мы разослали предупреждение экстренным службам по всей стране перед началом операции и обеспечили неповреждение части автозаправочных станций, несмотря на наш доступ и возможность полностью нарушить их работу" , - говорится в заявлении.

При этом, Министерство нефти Ирана сообщает, что в работе остаются лишь около 30% АЗС. В стране около 33 тысяч автозаправочных станций.

Людей призывают не спешить на станции, которые еще работают.