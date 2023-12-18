В Ірані не працюють майже 70% заправок через ймовірну хакерську атаку

Майже 70% автозаправних станцій Ірану вийшли з ладу через можливу кібератаку, повідомляє Економічна правда.

За повідомленнями іранської сторони, причиною порушення роботи на АЗС стала "проблема з програмним забезпеченням".

При цьому, пов’язана з Ізраїлем хакерська група під назвою "Gonjeshke Darande" заявила про кібератаку і взяла на себе відповідальність.

Група стверджує, що отримала доступ до платіжних систем постраждалих АЗС, а також до центрального сервера та системи управління кожною станцією.

У другій заяві, опублікованій "Gonjeshke Darande", сказано, що ця кібератака не зачепила екстрені служби Ірану.

"Ми розіслали попередження екстреним службам по всій країні перед початком операції та забезпечили неушкодження частини автозаправних станцій, попри наш доступ і можливість повністю порушити їхню роботу" , - йдеться в заяві.

При цьому, Міністерство нафти Ірану повідомляє, що в роботі залишаються лише близько 30% АЗС. У країні близько 33 тисяч автозаправних станцій.

Людей закликають не поспішати на станції, які ще працюють.