Разведывательное сообщество Минобороны Британии рассказало, что штрафные подразделения российских захватчиков из "Шторм-Z", скорее всего, возвращаются к выполнению боевых задач с незаживающими ранами, а то и после ампутаций конечностей, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 18 декабря.

"Это следует из проверенных сообщений о том, что члены Шторм-Z, донецких боевиков и группы Вагнера часто получали минимальное лечение или вообще не получали его" , - отмечают аналитики.

Разведчики указывают, что рекруты из числа осужденных, составляющие значительную часть подразделений "Шторм-Z", испытывают плохое отношение, а одной из причин этого является то, что заключенные часто не имеют документов, необходимых для доступа к военным госпиталам.

Как резюмируют в смотре, отсутствие должной медицинской помощи на театре боевых действий приведет к тому, что административное и медицинское бремя снова ляжет на плечи непосредственно подразделений войск.