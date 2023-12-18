Британська розвідка: У "Шторм-Z" воюють бійці з пораненнями та без кінцівок

Розвідувальна спільнота Міноборони Британії розповіла, що штрафні підрозділи російських загарбників зі "Шторм-Z", скоріш за все, повертаються до виконання бойових завдань з незагоєними ранами, а то й після ампутацій кінцівок, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії 18 грудня.

"Це випливає з перевірених повідомлень про те, що члени "Шторм-Z", донецьких бойовиків та групи "Вагнера" часто отримували мінімальне лікування або взагалі не отримували його" , – зазначають аналітики.

Розвідники вказують, що рекрути з-поміж засуджених, які складають значну частину підрозділів "Шторм-Z", зазнають поганого ставлення, а однією з причин цього є те, що ув'язнені часто не мають документів, необхідних для доступу до військових шпиталів.

Як резюмують в огляді, відсутність належної медичної допомоги на театрі бойових дій призведе до того, що адміністративний та медичний тягар знову ляже на плечі безпосередньо підрозділів військ.