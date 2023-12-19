В Украине создали мобильные огневые группы на воде – Наев
В Украине создали мобильные огневые группы противовоздушной обороны, уничтожающие враждебные цели не только на суше, но и воде
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
"Военные моряки из состава отдельного речного дивизиона в течение года оттачивали свое мастерство. Я лично наблюдал несколько раз и был причастен к повышению их эффективности", - написал командующий.
Он отметил, что теперь образовались новые мобильные огневые группы, защищающие украинское небо в Северной операционной зоне не только на суше, но и воде.