В Україні створили мобільні вогневі групи на воді – Наєв

В Україні створили мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які знищують ворожі цілі не лише на суходолі, але й на воді

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Військові моряки зі складу окремого річкового дивізіону протягом року відточували свою майстерність. Я особисто спостерігав декілька разів та був причетний до підвищення їхньої ефективності" , – написав командувач.

Він зазначив, що тепер утворилися нові мобільні вогневі групи, які захищають українське небо у Північній операційній зоні не тільки на суходолі, а й на воді.