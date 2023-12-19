Оккупанты вечером обстреляли Херсон, пострадала семья с тремя детьми

Российские оккупанты обстреливают Херсон с левого берега Днепра, пострадала семья с тремя детьми, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили глава ОВА Александр Покудин, руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ в очередной раз атакует общество с временно оккупированного левого берега".

О последствиях обстрелов пока не сообщалось.

В 22:23 в ОВА сообщили, что в результате атаки ранения получил ребенок, а также женщина. Им оказывают помощь медики.

Есть повреждения учебного заведения, домов и гаражей.

В 22:26 Прокудин сообщил, что обстрел продолжается.

Позже в ОВА уточнили, что по одному из адресов пострадала семья: 28-летняя женщина и трое ее дочерей 2, 4 и 9 лет.