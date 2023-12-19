Оккупанты вечером обстреляли Херсон, пострадала семья с тремя детьми
Российские оккупанты обстреливают Херсон с левого берега Днепра, пострадала семья с тремя детьми, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили глава ОВА Александр Покудин, руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ в очередной раз атакует общество с временно оккупированного левого берега".
О последствиях обстрелов пока не сообщалось.
В 22:23 в ОВА сообщили, что в результате атаки ранения получил ребенок, а также женщина. Им оказывают помощь медики.
Есть повреждения учебного заведения, домов и гаражей.
В 22:26 Прокудин сообщил, что обстрел продолжается.
Позже в ОВА уточнили, что по одному из адресов пострадала семья: 28-летняя женщина и трое ее дочерей 2, 4 и 9 лет.