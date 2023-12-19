Окупанти ввечері обстріляли Херсон, постраждала родина з трьома дітьми

Російські окупанти обстріляли Херсон із лівого берега Дніпра, постраждала родина з трьома дітьми, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили голова ОВА Олександр Покудін, керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ вкотре атакує громаду з тимчасово окупованого лівого берега".

Про наслідки обстрілів поки не повідомлялося.

О 22:23 у ОВА повідомили, що внаслідок атаки поранення отримала дитина, а також жінка. Їм надають допомогу медики.

Є пошкодження закладу освіти, осель та гаражів.

О 22:26 Прокудін повідомив, що обстріл триває.

Пізніше в ОВА уточнили, що за однією з адрес постраждала родина: 28-річна жінка та троє її доньок 2, 4 та 9 років.