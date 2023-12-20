Британская разведка: Украина переходит к обороне на фронте

Британская разведка рассказала, что в последние недели Украина мобилизовала усилия для улучшения фортификационных сооружений, поскольку переходит к более оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном смотре британского оборонного ведомства 20 декабря.

Ведомство указывает, что это происходит в ответ на призывы президента Украины Владимира Зеленского в конце ноября 2023 ускорить фортификационные работы в ключевых секторах.

Аналитики отмечают, что в рамках одной из частей проекта Украина работала над улучшением обороны вдоль границы с Беларусью, где по состоянию на середину декабря 2023 установлены так называемые "зубы дракона", колючая проволока и противотанковые рвы.

В то же время, Россия продолжает локальные наступательные действия в нескольких секторах, но отдельные атаки редко превышают по численности взвод, сообщают разведчики.