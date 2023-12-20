Британська розвідка: Україна переходить до оборони на фронті

Британська розвідка розповіла, що протягом останніх тижнів Україна мобілізувала зусилля для покращення фортифікаційних споруд, оскільки переходить до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського оборонного відомства 20 грудня.

Відомство вказує, що це відбувається у відповідь на заклики президента України Володимира Зеленського наприкінці листопада 2023 року пришвидшити фортифікаційні роботи у ключових секторах.

Аналітики зазначають, що в межах однієї з частин проєкту Україна працювала над покращенням оборони вздовж кордону з Білоруссю, де станом на середину грудня 2023 року встановлені так звані "зуби дракона", колючий дріт та протитанкові рови.

Водночас Росія продовжує локальні наступальні дії в декількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують за чисельністю взвод, повідомляють розвідники.