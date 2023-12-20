В Крыму попали по Центру далекой космической связи – Astra

В оккупированном Крыму в ночь на среду, 20 декабря, подвергся атаке Центр дальней космической связи Воздушно-космических сил РФ и воинская часть. Об этом пишет российский ресурс Astra, ссылаясь на источники, сообщает Новое время.

Ночью местный Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на подписчиков, сообщал о взрывах в нескольких районах полуострова. В частности, возле Евпатории и Красноперекопска.

Astra утверждает, что приблизительно в это же время сначала было две атаки на воинские части, в частности в селе Солнечногорское возле Алушты. Сообщают о ранении сотрудника пограничного управления ФСБ и повреждении антенны спутниковой связи

Как пишет ресурс, следующий удар был около 5 утра по Центру дальней космической связи в селе Витино Сакского района. По версии Astra, по его территории было "как минимум два прилета", повреждена одна единица военной техники.

Официальных сообщений или комментариев, подтверждающих эти данные, нет.

Начиная с лета, Украина провела ряд операций в Крыму и нанесла много успешных ударов, в том числе и по Черноморскому флоту. Россияне периодически заявляют об атаках беспилотников и перекрывают Керченский мост, а местные Telegram-каналы пишут о взрывах.