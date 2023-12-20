У Криму поцілили по Центру далекого космічного зв’язку – Astra

В окупованому Криму у ніч проти середи, 20 грудня, зазнав атаки Центр далекого космічного зв’язку Повітряно-космічних сил РФ та військова частина. Про це пише російський ресурс Astra, посилаючись на джерела, повідомляє Новое время.

Уночі місцевий Telegram-канал Кримський вітер, посилаючись на підписників, повідомляв про вибухи в кількох районах півострова. Зокрема, біля Євпаторії та Красноперекопська.

Astra стверджує, що приблизно в цей час спочатку було дві атаки на військові частини, зокрема у селі Сонячногірське біля Алушти. Повідомляють про поранення співробітника прикордонного управління ФСБ й пошкодження антени супутникового зв’язку.

Як пише ресурс, наступний удар був близько 5-ї ранку по Центру далекого космічного зв’язку в селі Вітіне Сакського району. За версією Astra, по його території було "щонайменше два прильоти", пошкоджена одна одиниця військової техніки.

Офіційних повідомлень чи коментарів, які б підтверджували ці дані, немає.

Починаючи з літа, Україна провела низку операцій у Криму завдала багато успішних ударів, зокрема й по Чорноморському флоту. Росіяни періодично заявляють про атаки безпілотників і перекривають Керченський міст, а місцеві Telegram-канали пишуть про вибухи.