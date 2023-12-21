Ночью ПВО сбила 34 беспилотника Shahed – Воздушные силы
В ночь на 21 декабря россияне атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 34 "Шахеда".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Всего зафиксированы пуски 35 беспилотников-камикадзе. "Шахеды" запустили из трех направлений: Чауда (оккупированный Крым), Приморско-Ахтарск и Курск (РФ).
Атаки происходили волнами в разное время: с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.
"Этой ночью в разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БпЛА противника.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях", – говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.