Уночі ППО збила 34 безпілотники Shahed – Повітряні сили

У ніч на 21 грудня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 34 "Шахеди".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Всього зафіксовано пуски 35 безпілотників-камікадзе. "Шахеди" запустили з трьох напрямків: Чауда (окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).

Атаки відбувалися хвилями у різний час: з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

"Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.