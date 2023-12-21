Уночі ППО збила 34 безпілотники Shahed – Повітряні сили
У ніч на 21 грудня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 34 "Шахеди".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Всього зафіксовано пуски 35 безпілотників-камікадзе. "Шахеди" запустили з трьох напрямків: Чауда (окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).
Атаки відбувалися хвилями у різний час: з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.
"Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.