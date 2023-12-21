На Киевщине из-за обломков "Шахедов" произошел пожар – ОВА
В Киевской области произошел пожар после падения обломков "Шахеда", повреждены 8 автомобилей.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
"Загорелся один из складов предприятия. По состоянию на 1:07 пожар на площади 1500 метров полностью ликвидирован. Выбиты окна и повреждены стены 4-х этажного здания и 2-х складских зданий, расположенных рядом. Повреждены 8 автомобилей", – говорится в сообщении.
По информации ОВА, жертв и пострадавших нет.