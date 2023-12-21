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На Киевщине из-за обломков "Шахедов" произошел пожар – ОВА

На Киевщине из-за обломков "Шахедов" произошел пожар – ОВА
Фото: ГСЧС

В Киевской области произошел пожар после падения обломков "Шахеда", повреждены 8 автомобилей.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Загорелся один из складов предприятия. По состоянию на 1:07 пожар на площади 1500 метров полностью ликвидирован. Выбиты окна и повреждены стены 4-х этажного здания и 2-х складских зданий, расположенных рядом. Повреждены 8 автомобилей", – говорится в сообщении.

По информации ОВА, жертв и пострадавших нет.

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Фото: ГСЧС

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