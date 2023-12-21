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На Київщині через уламки "Шахедів" сталася пожежа – ОВА

На Київщині через уламки "Шахедів" сталася пожежа – ОВА
Фото: ДСНС

У Київській області сталася пожежа після падіння уламків "Шахеда", пошкоджені 8 авто.

Про це повідомив﻿ голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Загорівся один зі складів підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано. Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, жертв та постраждалих немає.

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Фото: ДСНС

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