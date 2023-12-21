В Украине объявили в розыск российских олигархов Гинера и Бабакова

Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск российского бизнесмена президента ФК ЦСКА Евгения Гинера. Об этом свидетельствует розыскная база МВД, сообщает Лига.Бизнес.

Гинер скрывается от органов досудебного расследования, а дата его исчезновения – 14 августа 2023 года. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Согласно данным в базе, Гинеру была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также Служба безопасности Украины разыскивает заместителя главы Государственной думы РФ Александра Бабакова. Он также обозначен как скрываемый и исчез 16 апреля 2022 года. Его тоже подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Гинера и Бабакова вместе с Михаилом Воеводиным считают владельцами группы VS Energy. Хотя в компании это отрицают.

Евгений Гинер – президент московского ЦСКА. Он находится под украинскими санкциями, в частности, из-за связи с корпорацией "Ростех", поставляющей оружие и боеприпасы для российской армии. В прошлом году на этом основании стражи порядка добились судебного ареста акции PIN Bank, одного из ключевых активов Гинера в Украине.