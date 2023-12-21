В Україні оголосили в розшук російських олігархів Гінера та Бабакова

Державне бюро розслідувань України оголосило у розшук російського бізнесмена, президента ФК ЦСКА Євгена Гінера. Про це свідчить розшукова база МВС, повідомляє ЛігаБізнес.

Зазначається, що Гінер переховується від органів досудового розслідування, а дата його зникнення – 14 серпня 2023 року. Йому інкримінують ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Відповідно до даних у базі, Гінеру було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також Служба безпеки України розшукує заступника голови Державної думи РФ Олександра Бабакова. Він теж позначений як такий, що переховується, зник 16 квітня 2022 року. Його теж підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Гінера та Бабакова, разом із Михайлом Воєводіним, вважають власниками групи VS Energy. Хоча у компанії це заперечують.

Євген Гінер – президент московського ЦСКА. Він перебуває під українськими санкціями, зокрема, через зв'язок із корпорацією "Ростех", яка постачає зброю та боєприпаси для російської армії. Минулого року на цій підставі правоохоронці домоглися судового арешту акції PIN Bank, одного з ключових активів Гінера в Україні.