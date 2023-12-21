Оккупанты обстреляли Никополь, погибли две женщины - ОВА
Утром 21 декабря российские оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. В результате обстрела погибли две женщины, пострадал мужчина.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Погибшим женщинам было 60 и 46 лет.
"Ранен 86-летний мужчина. Его спасатели вытащили из разбитого дома. Пострадавшего забрали в больницу", - отметил Лысак.
Также повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Задело линию электропередач.
Более подробная информация уточняется.