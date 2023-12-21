Close button

Оккупанты обстреляли Никополь, погибли две женщины - ОВА

Оккупанты обстреляли Никополь, погибли две женщины - ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Утром 21 декабря российские оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. В результате обстрела погибли две женщины, пострадал мужчина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Погибшим женщинам было 60 и 46 лет.

"Ранен 86-летний мужчина. Его спасатели вытащили из разбитого дома. Пострадавшего забрали в больницу", - отметил Лысак.﻿

Также повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Задело линию электропередач.

Более подробная информация уточняется.

y8cj1u_869_big.jpg
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Новости

Популярные темы форума

analytics