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Окупанти обстріляли Нікополь, загинули дві жінки – ОВА

Окупанти обстріляли Нікополь, загинули дві жінки – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Уранці 21 грудня російські окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки, постраждав чоловік.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загиблим жінкам було 60 та 46 років.

"Поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні", – зазначив Лисак.

Також пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередач.

Детальніша інформація уточнюється.

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Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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