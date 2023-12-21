Окупанти обстріляли Нікополь, загинули дві жінки – ОВА
Уранці 21 грудня російські окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки, постраждав чоловік.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Загиблим жінкам було 60 та 46 років.
"Поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні", – зазначив Лисак.
Також пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередач.
Детальніша інформація уточнюється.