Путин поручил провести призыв в армию с электронными повестками

Российский диктатор Владимир Путин поручил провести осенний призыв россиян в 2024 году с использованием единого реестра военнообязанных и электронных повесток − граждан РФ смогут ставить на учет без личной явки.﻿ Об этом говорится в перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу, опубликованном на сайте Кремля, сообщает Украинская правда.

За постановку россиян на воинский учет без личной явки в военный комиссариат и за формирование и направление повесток в электронной форме будут отвечать лично глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Электронная повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее публикации в реестре.

С того дня, когда повестка считается врученной, гражданину запрещается покидать страну, пока он не явится по повестке в военкомат. Предупреждение о запрете выезда будут направлять призывнику в течение суток со дня вручения повестки.

На то, чтобы явиться в военкомат у призывника будет 20 дней. В противном случае ему запретят оформлять кредиты и займы, регистрировать ИП, недвижимость и автомобили, а также управлять транспортом и пр.

Ограничения будут снимать автоматически в течение суток с момента явки по повестке или подтверждения уважительных причин для неявки.