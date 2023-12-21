Путін доручив провести призов до армії з електронними повістками

Російський диктатор Володимир Путін доручив провести осінній призов росіян 2024 року з використанням єдиного реєстру військовозобов'язаних та електронних повісток − громадян РФ зможуть ставити на облік без особистої явки.﻿﻿ Про це йдеться в переліку доручень з питань призову громадян на військову службу, опублікованому на сайті Кремля, повідомляє Українська правда.

За постановку росіян на військовий облік без особистої явки до військового комісаріату і за формування та направлення повісток в електронній формі відповідатимуть особисто глава Міноборони РФ Сергій Шойгу і глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв.

Електронну повістку вважатимуть врученою після закінчення 7 днів з дати її публікації в реєстрі.

З того дня, коли повістку вважають врученою, громадянину забороняється залишати країну, поки він не з'явиться за повісткою до військкомату. Попередження про заборону виїзду надсилатимуть призовнику протягом доби з дня вручення повістки.

На те, щоб з'явитися до військкомату у призовника буде 20 днів. В іншому разі йому заборонять оформляти кредити і позики, реєструвати ІП, нерухомість і автомобілі, а також керувати транспортом тощо.

Обмеження зніматимуть автоматично протягом доби з моменту явки за повісткою або підтвердження поважних причин для неявки.