В Киеве повреждены дома из-за "Шахеда", есть раненые - КГВА

Из-за ночной атаки беспилотников Shahed в Киеве повреждены жилые дома. Предварительно, два человека пострадали.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В частности, в Соломенском районе Киева из-за российского беспилотника произошел пожар в многоэтажном жилом доме. На верхних этажах, в трех квартирах, частичное разрушение стен и еще в трех – выбиты окна.

По предварительным данным, двое пострадавших. У них ушибы мягких тканей и резаные раны. Одного из пострадавших госпитализировали.

Фото: t.me/VA_Kyiv

В Дарницком районе в результате падения обломков беспилотника возник пожар в двухэтажном частном доме. Без пострадавших.

В Голосеевском районе падение обломка без разрушений и пострадавших.

Информация обновляется и уточняется.