В Киеве повреждены дома из-за "Шахеда", есть раненые - КГВА
Из-за ночной атаки беспилотников Shahed в Киеве повреждены жилые дома. Предварительно, два человека пострадали.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
В частности, в Соломенском районе Киева из-за российского беспилотника произошел пожар в многоэтажном жилом доме. На верхних этажах, в трех квартирах, частичное разрушение стен и еще в трех – выбиты окна.
По предварительным данным, двое пострадавших. У них ушибы мягких тканей и резаные раны. Одного из пострадавших госпитализировали.
В Дарницком районе в результате падения обломков беспилотника возник пожар в двухэтажном частном доме. Без пострадавших.
В Голосеевском районе падение обломка без разрушений и пострадавших.
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