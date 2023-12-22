У Києві пошкоджені будинки через "Шахеди", є поранені – КМВА
Через нічну атаку безпілотників Shahed у Києві пошкоджені житлові будинки. Попередньо, двоє людей постраждали.
Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Зокрема в Соломʼянському районі Києва через російський безпілотник сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. На верхніх поверхах, у трьох квартирах, часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.
За попередніми даними, двоє постраждалих. У них забої мʼяких тканин та різані рани. Одного з постраждалих госпіталізували.
У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків безпілотника, виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих.
В Голосіївському районі падіння уламка без руйнувань та постраждалих.
Інформація оновлюється і уточнюється.