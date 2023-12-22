РФ ночью запустила по Украине почти 30 "Шахедов": сколько сбила ПВО
В ночь на 22 декабря россияне запустили по Украине 28 беспилотников типа Shahed. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 24 дрона.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
"Шахеды" запустили из районов Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (оккупированный Крым).
"В результате боевой работы сбиты 24 "шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей", – говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.