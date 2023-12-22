РФ вночі запустила по Україні майже 30 "Шахедів": скільки збила ППО
У ніч на 22 грудня росіяни запустили по Україні 28 безпілотників типу Shahed. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 24 дрони.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Шахеди" запустили з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (окупований Крим).
"В результаті бойової роботи збито 24 "шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.