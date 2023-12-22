Атака "Шахедов": в Одесской и Николаевской областях есть повреждение инфраструктуры

В результате ночной атаки беспилотников Shahed в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, на Одесщине обломки попали в зернохранилище.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

В Николаевской области в результате попадания в объект инфраструктуры произошел пожар, его потушили. Люди не пострадали.

В Одесской области россияне пытались попасть по припортовой инфраструктуре, работали силы ПВО.

"Обломками сбитого БпЛА повреждено зернохранилище, произошло возгорание, которое быстро обуздали сотрудники предприятия. Пострадавшие не зафиксированы" , – говорится в сообщении.

Всего на юге уничтожено 17 беспилотников: 10 – в Николаевской области, 4 – в Херсонской и 3 – в Одесской области.