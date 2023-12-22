Атака "Шахедів": на Одещині та Миколаївщині є пошкодження інфраструктури

Внаслідок нічної атаки безпілотників Shahed в Миколаївській області пошкоджений інфраструктурний об'єкт, на Одещині уламки влучили в зерносховище.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

На Миколаївщині внаслідок влучання в об'єкт інфраструктури сталася пожежа, її загасили. Люди не постраждали.

На Одещині росіяни намагалися поцілити по припортовій інфраструктурі, працювали сили ППО.

"Уламками збитого БпЛА пошкоджено зерносховище, сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства. Постраждалих не зафіксовано" , – йдеться в повідомленні.

Всього на півдні знищено 17 безпілотників: 10 – на Миколаївщині, 4 – на Херсонщині та 3 – на Одещині.