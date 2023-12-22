"Мобилизация" на карете скорой в Одессе: в Силах обороны рассказали детали

Вчера в сети появилось видео, на котором была зафиксирована попытка военных насильно усадить мужчину в медицинскую машину с военными номерами. Военные провели проверку. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По результатам проверки и в рамках служебного расследования было установлено, что сотрудники ТЦК не участвовали в событиях, освещенных в соцсетях.

"Разбор обстоятельств показал, что несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющего боевую задачу на востоке Украины, "напугать мобилизацией" своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества" , - пояснили в Силах обороны.

По данным проверки, военный поддался уговорам женщины и во время выполнения задач по доставке (сопровождению) в медицинские учреждения раненых и больных бригады в Одессе, в нарушение установленных требований и порядка, уговорил сослуживцев принять участие в "запугивании гражданина мобилизацией", что было осуществлено с использованием служебного специального транспорта.