"Мобілізація" на кареті швидкої в Одесі: у Силах оборони розповіли деталі
Вчора в мережі з'явилось відео, на якому було зафіксовано спробу військових насильно всадити чоловіка в медичну автівку з військовими номерами. Військові провели перевірку. Про це заявили в Силах оборони півдня України, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.
За результатами перевірки та в рамках службового розслідування було встановлено, що співробітники ТЦК не брали участі у подіях, висвітлених в соцмережах.
"Розбір обставин показав, що несвідома громадянка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, "налякати мобілізацією" свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі та не може дійти згоди в розділі майна", - пояснили в Силах оборони.
За даними перевірки, військовий піддався вмовлянням жінки й під час виконання завдань з доправлення (супроводу) до медичних закладів поранених та хворих бригади в Одесі, в порушення встановлених вимог та порядку, вмовив співслужбовців взяти участь у "залякуванні громадянина мобілізацією", що було здійснено з використанням службового спеціального транспорту.
"Наразі службове розслідування триває, встановлюється ступінь вини кожного учасника даної події щодо перевищення службових обов'язків, в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення", - додали в Силах оборони.