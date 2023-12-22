USB-C и Lightning: в чем разница?

Несмотря на схожесть, USB-C и Lightning не одинаковы. Они являются одними из самых популярных зарядных кабелей на рынке, особенно когда речь идет о мобильных устройствах.

Самое существенное отличие между двумя типами кабеля состоит в том, что Lightning — это фирменный разъем, используемый на iPhone и других устройствах Apple. Некоторые другие ключевые факторы отличают USB-C и Lightning.

USB-C и Lightning (не путать с Thunderbolt) — это протоколы, используемые для подключения, обмена данными и подачи питания. Хотя оба типа кабелей в первую очередь предназначены для зарядки устройств, таких как смартфоны и планшеты, вы также можете использовать их для цифровой передачи файлов, загрузки фильмов, музыки, фотографий и многое другое.

USB Type-C считается многими текущими стандартами для зарядки и передачи данных. Тем не менее каждый iPhone и iPad с сентября 2012 года поставляется с кабелем Lightning. Исключение составляет iPad Pro, перешедший на USB Type-C, начиная с моделей 3-го поколения в 2018 году и iPhone 15, в этом году перешедшего на USB Type-C. Lightning остался на iPhone с 2012 года, в то время как другие производители использовали несколько типов USB-портов, прежде чем перешли на USB Type-C. Итак, давайте рассмотрим основные отличия.

Скорость передачи

USB Type-C способен поддерживать USB4, последний и быстрый стандарт USB. В результате кабели USB Type-C могут обеспечивать скорость передачи данных до 40 Гбит/с. В сравнении с этим кабели Lightning гораздо медленнее и передают данные со скоростью USB 2.0, равной 480 Мбит/с.

Дело усложняет то, что Apple не публикует все спецификации своей фирменной технологии, поэтому неясно, какова фактическая максимальная скорость передачи данных Lightning. Однако с момента выпуска Lightning Apple не упускала обновления протокола, что означает, что его функциональность мало изменилась с 2012 года. Есть, конечно, плюсы в этом. Вы можете использовать кабель с 2012 года, и он все еще совместим с новыми iPhone.

Как показывают цифры, USB Type-C имеет огромное преимущество в скорости по сравнению с Lightning. Тем не менее, это преимущество не столь велико, учитывая, что большинство людей теперь передает данные беспроводным путем со своих телефонов и других устройств, вместо использования кабеля.

Питание

USB Type-C предлагает более высокую скорость поставки энергии по сравнению с Lightning и обеспечивает быструю зарядку при том же напряжении. Хотя Lightning поддерживает максимальный ток 2,4А, USB Type-C передает 3А с возможностью поддержки до 5А.

Стандартные кабели Lightning не поддерживают быструю зарядку, поэтому Apple включает в себя кабель USB Type-C to Lightning в большинство своих продуктов. Совместно с адаптером питания мощностью 20 Вт или выше можно быстро заряжать iPhone до 50% примерно за 30 минут.

Долговечность

С точки зрения удобства использования и прочности USB Type-C и Lightning тесно соотносятся. Оба соединения имеют разъемы с оборотными концами, что упрощает их вставку в ваши устройства. Они также включают чипы для обеспечения совместимости и управления подачей энергии для стабилизированного тока и передачи данных.

Как ни странно, ведутся дискуссии о том, какой кабель имеет лучшую долговечность. Некоторые люди утверждают, что кабели Lightning легче ломаются, в то время как другие утверждают, что соединительные вкладки Lightning лучше подходят к соответствующим портам и менее подвержены разрыву соединений, чем USB-C. Тем не менее, большая часть этого сводится к личным предпочтениям.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы продлить срок службы любого кабеля, — кабель тайп си купить﻿ у надежного производителя и бережно относиться как к самому кабелю, так и к состоянию вашего устройства.