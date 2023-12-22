USB-C та Lightning: у чому різниця?

Незважаючи на схожість, USB-C і Lightning не однакові. Вони є одними з найпопулярніших зарядних кабелів на ринку, особливо коли мова йде про мобільні пристрої.

Найсуттєвіша відмінність між двома типами кабелю полягає в тому, що Lightning — це фірмовий роз’єм, який використовується на iPhone та інших пристроях Apple. Деякі інші ключові фактори відрізняють USB-C і Lightning.

USB-C та Lightning (не плутати з Thunderbolt) — це протоколи, що використовуються для підключення, обміну даними та подачі живлення. Хоча обидва типи кабелів в першу чергу призначені для заряджання пристроїв, таких як смартфони та планшети, ви також можете використовувати їх для цифрової передачі файлів, завантаження фільмів, музики, фотографій та багато іншого.

USB Type-C вважається багатьма поточним стандартом для заряджання та передачі даних. Тим не менш, кожен iPhone та iPad з вересня 2012 року поставляється з кабелем Lightning. Виняток становить iPad Pro, який перейшов на USB Type-C, починаючи з моделей 3-го покоління в 2018 році та iPhone 15, який цього року тей перейшов на USB Type-C. Lightning залишився на iPhone з 2012 року, тоді як інші виробники використовували кілька типів USB-портів, перш ніж перейшли на USB Type-C. Отже, давайте розглянемо основні відмінності.

Швидкість передачі даних:

USB Type-C здатний підтримувати USB4, останній та найшвидший стандарт USB. В результаті кабелі USB Type-C можуть забезпечувати швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с. У порівнянні з цим кабелі Lightning набагато повільніше і передають дані зі швидкістю USB 2.0, що дорівнює 480 Мбіт/с.

Справу ускладнює те, що Apple не публікує всі специфікації своєї фірмової технології, тому незрозуміло, яка фактична максимальна швидкість передачі даних Lightning. Проте з моменту випуску Lightning Apple не випускала оновлень протоколу, що означає, що його функціональність мало змінилася з 2012 року. Є, звісно, плюси у цьому. Ви можете використовувати кабель з 2012 року, і він все ще сумісний з новими iPhone.

Як показують цифри, USB Type-C має величезну перевагу у швидкості порівняно з Lightning. Тим не менш, ця перевага не така велика, враховуючи, що більшість людей тепер передає дані бездротовим шляхом зі своїх телефонів та інших пристроїв, замість використання кабелю.

Живлення

USB Type-C пропонує більш високу швидкість постачання енергії в порівнянні з Lightning і забезпечує швидшу зарядку при тій же напрузі. У той час як Lightning підтримує максимальний струм 2,4 А, USB Type-C передає 3 А з можливістю підтримки до 5 А. Ця відмінність робить USB Type-C набагато більш підходящим для швидкого заряджання, оскільки він підтримує стандарт швидкої зарядки USB Power Delivery.

Стандартні кабелі Lightning не підтримують швидку зарядку, тому Apple включає кабель USB Type-C to Lightning у більшість своїх продуктів. Спільно з адаптером живлення потужністю 20 Вт або вище, ви можете швидко заряджати iPhone до 50% приблизно за 30 хвилин.

Довговічність

З точки зору зручності використання та міцності USB Type-C та Lightning тісно співвідносяться. Обидва з'єднання мають роз'єми з оборотними кінцями, що спрощує їх вставку у ваші пристрої. Вони також включають чіпи для забезпечення сумісності та управління подачею енергії для стабілізованого струму та передачі даних.

Як не дивно, точаться дискусії щодо того, який кабель має кращу довговічність. Деякі люди стверджують, що кабелі Lightning легше ламаються, тоді як інші стверджують, що з’єднувальні вкладки Lightning краще підходять до відповідних портів і менш схильні до розриву з’єднань, ніж USB-C. Тим не менш, велика частина цього зводиться до особистих уподобань.

Найкраще, що ви можете зробити, щоб продовжити термін служби будь-якого кабелю, — кабель тайп си купити﻿ у надійного виробника і дбайливо ставитися як до самого кабелю, так і до стану вашого пристрою.