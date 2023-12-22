В Одесской области ПВО сбила 7 российских беспилотников, есть повреждения
Вечером 22 декабря в Одесском районе силы ПВО сбили 7 российских ударных беспилотников, взрывной волной повреждено учебное заведение, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают глава Одесской ОВА Олег Кипер, Силы обороны юга Украины.
"Враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Все 7 вражеских целей сбиты силами противовоздушной обороны. В результате взрыва в процессе падения сбитого дрона, ударной волной повреждено остекление одного из учебных заведений Одесского района".
Погибших и пострадавших в результате атаки нет, правоохранители фиксируют последствия.
Что предшествовало:
- 22 декабря Воздушные силы предупредили, что в Одесскую область с Черного моря россияне запустили ударные БпЛА.