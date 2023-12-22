На Одещині ППО збила 7 російських безпілотників, є пошкодження
Увечері 22 грудня в Одеському районі сили ППО збили 7 російських ударних безпілотників, вибуховою хвилею пошкоджений навчальний заклад, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Сили оборони півдня України.
"Ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Усі 7 ворожих цілей збиті силами протиповітряної оборони. Внаслідок вибуху в процесі падіння збитого дрона, ударною хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів Одеського району".
Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає, правоохоронці фіксують наслідки.
Що передувало:
- 22 грудня Повітряні сили попередили, що на Одещину з Чорного моря росіяни запустили ударні БпЛА.