Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк оценил устойчивость 20 крупнейших украинских банков

НБУ оценил устойчивость 20 крупнейших украинских банков, имеющих совокупно более 90% чистых активов банковского сектора в Украине. По итогам оценки к пяти банкам были выставлены повышенные требования по капитализации; два банка их уже выполнили.

По результатам оценки устойчивости банков три из двадцати могут полностью потерять капитал в течение трех лет. Об этом Нацбанк сообщил в своем отчете о финансовой стабильности за декабрь. Названия банков не разглашаются, известно только, что среди них есть и один государственный банк.

2. Банки продолжают снижать процентные ставки по депозитам

Четвертое подряд в 2023 году снижение учетной ставки НБУ побудило банки продолжить снижение процентных ставок по депозитам для населения. На уходящей неделе это сделали сразу 3 банка.

Аккордбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 19 до 18% годовых;

на 6 месяцев – с 17,50 до 16,50% годовых;

на 12 месяцев – с 17 до 16% годовых.

Банк Кредит Днепр также снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 3 месяца – с 17 до 16% годовых;

на 6 месяцев – с 16,50 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 15,50 до 14,50% годовых.

МТБ Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 16,80 до 15,30% годовых;

на 6 месяцев – с 16 до 14,50% годовых;

на 9 месяцев – с 15,20 до 14,20% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 14% годовых.

Также МТБ Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,90 до 1,70% годовых;

на 6 месяцев – с 2,10 до 1,90% годовых;

на 9 месяцев – с 2,15 до 1,95% годовых;

на 12 месяцев – с 2 до 1,95% годовых.

Кроме того, МТБ Банк снизил процентные ставки по депозитам в евро на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,15 до 1,05% годовых;

на 6 месяцев – с 1,40 до 1,30% годовых;

на 9 месяцев – с 1,45 до 1,35% годовых;

на 12 месяцев – с 1,50 до 1,40% годовых.

3. Sportbank повысил комиссии по картам

С 16 декабря Sportbank повысил комиссии за проведение операций quasi cash:

- онлайн за счет собственных средств – 0,1%+2 гривны при сумме операции до 200 гривен, от 200 гривен комиссии нет;

- онлайн за счет кредитных средств – 4,9% независимо от суммы;

- офлайн – 0,1% от суммы как за счет собственных средств, так и за счет кредитного лимита, независимо от суммы операции.

Также операции quasi cash исключены из льготного периода для кредитных карт.

4. NovaPay выпустила собственную платежную карту

12 декабря 2023 года NovaPay (группа компаний «Новая Почта») презентовала собственную платежную карту. Было запущено в бета-тестирование мобильное приложение NovaPay, в котором можно открыть платежную карту Mastercard и даже получить на эту карту кредитный лимит.

Эта карта – первая платежная карта в Украине, выпущенная не банком, а финансовой компанией.

Карта позволяет делать многие операции (которые, собственно говоря, можно делать и с любой другой банковской картой). Самое главное: всем, кто оформил карту NovaPay, предоставляется скидка в размере 20% на услуги доставки «Новой Почтой» и комиссии (например, на наложенный платеж).

Скидка предоставляется шесть раз в месяц и не более 50 гривен на каждой доставке, т.е. всего можно сэкономить максимум 300 гривен в месяц. Каждый месяц лимит на оплаты со скидкой обновляется. Например, если активировать карту 23 декабря 2023 года, то предложение будет действовать до 23 января 2024 года, а 24 января 2024 года лимит обновится, и снова будет доступна скидка 20% на 6 оплат.

С тарифами по карте NovaPay можно ознакомиться по ссылке﻿.

5. Клиентом KredoBank снова можно стать удаленно

15 декабря 2023 года была восстановлена возможность удаленной идентификации клиента в онлайн-банкинге KredoBank для физических лиц. Следовательно, теперь опять пожно стать клиентом банка дистанционно.

Более детально – на сайте﻿ банка.

6. Акция от Приватбанка и сети АЗС WOG

С 19 декабря 2023 года до 31 января 2024 года при заправке на WOG от 20 литров и оплате картой МПС Visa от Приватбанка есть шанс получить скидку, а именно:

- 1,5 грн/литр на дизельное топливо или бензин;

- 1 грн/литр на газ.

Предложение действует автоматически для всех карт «Универсальная»/«Универсальная Голд» и любых премиальных карт от МПС Visa, специально регистрироваться в акции не нужно.

Скидка предоставляется при заправке любым видом топлива от 20 до 125 литров и действует на неограниченное число заправок во время действия акции. С деталями акции можно ознакомиться по ссылке﻿.