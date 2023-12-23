Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк оцінив стійкість 20 найбільших українських банків

НБУ оцінив стабільність 20 найбільших українських банків, які мають сукупно понад 90% чистих активів банківського сектора в Україні. За підсумками оцінки до п'яти банків було виставлено підвищені вимоги щодо капіталізації; два банки їх уже виконали.

За результатами оцінки стійкості банків три із двадцяти можуть повністю втратити капітал протягом трьох років. Про це Нацбанк повідомив у своєму звіті про фінансову стабільність за грудень. Назви банків не розголошуються, відомо лише, що є й один державний банк.

2. Банки продовжують знижувати процентні ставки за депозитами

Четверте поспіль 2023 року зниження облікової ставки НБУ спонукало банки продовжити зниження відсоткових ставок за депозитами для населення. На цьому тижні це зробили відразу 3 банки.

Аккордбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – з 19% до 18% річних;

на 6 місяців – з 17,50 до 16,50% річних;

на 12 місяців - з 17 до 16% річних.

Банк Кредит Дніпро також знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 1% річних:

на 3 місяці – з 17% до 16% річних;

на 6 місяців – з 16,50 до 15,50% річних;

на 12 місяців – із 15,50 до 14,50% річних.

МТБ Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 16,80 до 15,30% річних;

на 6 місяців – з 16 до 14,50% річних;

на 9 місяців – із 15,20 до 14,20% річних;

на 12 місяців – із 15 до 14% річних.

Також МТБ Банк знизив процентні ставки за депозитами у доларах США на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,90 до 1,70% річних;

на 6 місяців – з 2,10 до 1,90% річних;

на 9 місяців – з 2,15% до 1,95% річних;

на 12 місяців - з 2 до 1,95% річних.

Крім того, МТБ Банк знизив процентні ставки за депозитами в євро на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,15% до 1,05% річних;

на 6 місяців – з 1,40 до 1,30% річних;

на 9 місяців – з 1,45% до 1,35% річних;

на 12 місяців – з 1,50 до 1,40% річних.

3. Sportbank підвищив комісії з карт

З 16 грудня Sportbank підвищив комісії за проведення операцій quasi cash:

- онлайн за рахунок власних коштів – 0,1%+2 гривні за сумою операції до 200 гривень, від 200 гривень комісії немає;

- онлайн за рахунок кредитних коштів – 4,9% незалежно від суми;

- офлайн - 0,1% від суми як за рахунок власних коштів, так і за рахунок кредитного ліміту незалежно від суми операції.

Також операції quasi cash виключені із пільгового періоду для кредитних карток.

4. NovaPay випустила власну платіжну картку

12 грудня 2023 року NovaPay (група компаній «Нова Пошта») презентувала власну платіжну картку. Було запущено в бета-тестування мобільний додаток NovaPay, в якому можна відкрити платіжну картку Mastercard і навіть отримати на цю картку кредитний ліміт.

Ця картка – перша платіжна картка в Україні, випущена не банком, а фінансовою компанією.

Карта дозволяє робити багато операцій (які, власне, можна робити і з будь-якою іншою банківською картою). Найголовніше: всім, хто оформив карту NovaPay, надається знижка у розмірі 20% на послуги доставки «Новою Поштою» та комісії (наприклад, післяплати).

Знижка надається шість разів на місяць та не більше 50 гривень на кожній доставці, тобто. загалом можна заощадити максимум 300 гривень на місяць. Щомісяця ліміт на оплати зі знижкою оновлюється. Наприклад, якщо активувати картку 23 грудня 2023 року, то пропозиція діятиме до 23 січня 2024 року, а 24 січня 2024 року ліміт оновиться, і знову буде доступна знижка 20% на 6 оплат.

З тарифами по картці NovaPay можна ознайомитись за посиланням.

5. Клієнтом KredoBank знову можна стати віддалено

15 грудня 2023 року було відновлено можливість віддаленої ідентифікації клієнта в онлайн-банкінгу KredoBank для фізичних осіб. Отже, тепер знову потрібно стати клієнтом банку дистанційно.

Більш детально – на сайті банку.

6. Акція від Приватбанку та мережі АЗС WOG

З 19 грудня 2023 року до 31 січня 2024 року при заправці на WOG від 20 літрів та оплаті карткою МПС Visa від Приватбанку є шанс отримати знижку, а саме:

- 1,5 грн/літр на дизельне паливо чи бензин;

- 1 грн/літр на газ.

Пропозиція діє автоматично для всіх карток «Універсальна»/«Універсальна Голд» та будь-яких преміальних карток від МПС Visa, спеціально реєструватися в акції не потрібно.

Знижка надається при заправці будь-яким видом палива від 20 до 125 літрів та діє на необмежену кількість заправок під час дії акції. З деталями акції можна ознайомитись за посиланням.