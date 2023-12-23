Госпогранслужба: на границе задержали группу иностранцев из Ирака
Граждане прибыли в Украину законным путем, а вот в ЕС намеревались попасть незаконно, сообщает Деловая столица.
Во Львовской области задержали восемь граждан Ирака, по информации Госпогранслужбы.
Иностранцы прибыли в Украину законным путем, однако попасть в ЕС решили вне пунктов пропуска. Пограничники обнаружили нарушителей недалеко от границы во время осмотра микроавтобуса, которым управлял украинец.
"Пассажиры, среди которых 4 детей, не имели при себе документов. Дальнейшую судьбу задержанных будет решать суд", — добавляют пограничники.