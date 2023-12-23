Держприкордонслужба: на кордоні затримали групу іноземців із Іраку
Громадяни прибули в Україну законним шляхом, а от до ЄС мали намір потрапити незаконно, повідомляє Ділова столиця.
На Львівщині затримали вісім громадян Іраку, за інформацією Держприкордонслужби.
Іноземці прибули в Україну законним шляхом, проте потрапити до ЄС вирішили поза пунктами пропуску. Прикордонники виявили порушників неподалік кордону під час огляду мікроавтобуса, яким керував українець.
"Пасажири, серед яких 4 дітей, не мали при собі документів. Подальшу долю затриманих вирішуватиме суд", — додають прикордонники.