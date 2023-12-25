В России отравили пропагандиста Красовского – источник

Бывший глава русскоязычной дирекции прокремлевского телеканала RT Антон Красовский попал в больницу, в украинской разведке говорят, что пропагандист был отравлен, сообщает Украинская правда.

"В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя" , – рассказал Красовский.

Источник издания отметил, что российский пропагандист был отравилен. Кто именно за этим стоит и других подробностей наш собеседник не привел.

"Плохой человек делал плохие вещи, и вот на Рождество ему стало плохо" , – заявил источник.

Ранее Красовский призвал к геноциду украинцев и убийству украинских детей.

В феврале 2023 года украинский суд по материалам СБУ заочно приговорил пропагандиста из Russia Today Антона Красовского к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.