У Росії отруїли пропагандиста Красовського – джерело
Колишній глава російськомовної дирекції прокремлівського телеканалу RT Антон Красовський потрапив до лікарні, в українській розвідці кажуть, що пропагандист "отруївся", повідомляє Українська правда.
"На початку тижня різко скрутило живіт, почало нудити, потім знепритомнів. Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями", – розповів Красовський.
Джерело видання зазначило, що російського пропагандиста було отруєно. Хто саме за цим стоїть та інших подробиць наш співрозмовник не навів.
"Погана людина робила погані речі, і от на Різдво йому стало зле", – сказало джерело.
Раніше Красовський закликав до геноциду українців та вбивства українських дітей.
У лютому 2023 року український суд за матеріалами СБУ заочно засудив пропагандиста з Russia Today Антона Красовського до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.