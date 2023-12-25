В Украине хотят установить необычный праздник: о чем идет речь
В Верховной раде зарегистрирован проект постановления об установлении в Украине праздничного дня - День благодарения Богу, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит проект №10371.
Текст постановления пока отсутствует на сайте парламента
Проект подан группой депутатов, среди которых глава Верховной рады Руслан Стефанчук, из-за чего документ имеет большие шансы на одобрение парламентом.
День благодарения
День благодарения (Thanksgiving Day) - это типичный американский праздник, который отмечается в последний четверг ноября. Главная идея этого праздника - выражение благодарности за урожай и благополучие семьи и друзей.
Основные традиции Дня благодарения включают в себя:
- Семейные обеды и ужины. Большие семьи и друзья собираются на обед или ужин, где подают традиционные блюда, такие как индейка, колбаски, соусы, картофель, пироги тыквы и т.д.
- Индейка. Традиционное блюдо Дня благодарения - это запеченная индейка. Иногда готовят и другие блюда, такие как гусь, курица или ветчина.
- Тыквенные пироги. Еще одно популярное блюдо - тыквенный пирог. Его считают классическим десертом для Дня благодарения.
- Парады. Некоторые города проводят парады ко Дню благодарения с участием гигантских воздушных шаров и музыкальных представлений.
- Благодарность. Важным элементом праздника является благодарность за все блага и достижения, которые произошли в течение года. Люди часто рассказывают о своих достижениях и выражают благодарность за поддержку семьи и друзей.
День благодарения является временем для семейного объединения, выражения благодарности и времяпрепровождения. Основная идея состоит в том, чтобы поблагодарить за все хорошее, что есть в жизни.
Отношение украинцев к праздникам
Во время войны украинцы стали иначе относиться к праздникам. По данным опроса КМИС, в 2023 году большинство населения Украины (около 70%) празднует Пасху (Пасху) и Рождество Христово как наиболее популярные праздники, далее следуют День Независимости Украины 63% и День защитников и защитниц Украины (54%).
Новый год, который торжественно празднуют во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас лишь на пятом месте с процентом в 52%.
Наибольшие изменения произошли по отношению ко Дню независимости Украины и Дню защитников и защитниц Украины. День Независимости Украины до полномасштабной войны с Россией ценили всего 37% населения, а сейчас 63%, то есть на 26 процентных пунктов больше. День защитников и защитниц Украины был популярен только среди 29%, а сейчас среди 54%, то есть на 25 процентных пунктов больше.
Существенно снизилась также популярность дня Победы (с 30% до 13%) и Дня труда 1 мая (с 12% до 5%).