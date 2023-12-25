В Україні хочуть встановити незвичне свято: про що мова

У Верховній раді зареєстрований проект постанови про встановлення в Україні святкового дня - День подяки Богові, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорит проект № 10371﻿.

Текст постанови поки що відсутній на сайті парламенту

Проект поданий групою депутатів, серед яких голова Верховної ради Руслан Стефанчук, через що документ має великі шанси на схвалення парламентом.

День подяки

День подяки (Thanksgiving Day) - це типове американське свято, яке відзначається в останній четвер листопада. Головна ідея цього свята - вираження подяки за урожай і благополуччя родини та друзів.

Основні традиції Дня подяки включають:

Сімейні обіди та вечері. Великі сім'ї та друзі збираються на обід або вечерю, де подають традиційні страви, такі як індичка, ковбаски, соуси, картопля, тиквові пироги тощо.

Індичка. Традиційний страва Дня подяки – це запечена індичка. Іноді готують і інші страви, такі як гусак, курка або шинка.

Тиквові пироги. Ще одна популярна страва – тиквовий пиріг. Його вважають класичним десертом для Дня подяки.

Паради. Деякі міста проводять паради до Дня подяки з участю гігантських повітряних куль та музичних вистав.

Подяка. Важливим елементом свята є висловлення подяки за всі блага та досягнення, які відбулися протягом року. Люди часто розповідають про свої досягнення та висловлюють вдячність за підтримку родини та друзів.

День подяки є часом для родинного об'єднання, висловлення вдячності та проведення часу разом. Основна ідея полягає в тому, щоб подякувати за все добре, що є в житті.

Ставлення українців до свят

Під час війни українці стали інакше ставитись до свят. За даними опитування КМІС, у 2023 році більшість населення України (близько 70%) святкують Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України 63% та День захисників та захисниць України (54%).

Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі і який всі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим та Великоднем, зараз лише на п'ятому місці з відсотком 52%.

Найбільші зміни відбулися стосовно Дня незалежності України та Дня захисників та захисниць України. День Незалежності України до повномасштабної війни з Росією цінували лише 37% населення, а зараз 63%, тобто на 26 процентних пунктів більше. День захисників та захисниць України був популярний лише серед 29%, а зараз серед 54%, тобто на 25 процентних пунктів більше.

Істотно знизилася також популярність дня Перемоги (з 30% до 13%) та Дня праці 1 травня (з 12% до 5%).